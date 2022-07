J.J. Barea prend sa retraite et devrait rejoindre le staff des Mavericks

S’il avait quitté la NBA en 2021, J.J. Barea n’avait pas pour autant mis un terme à sa carrière. Elle s’était poursuivie à Porto Rico, dans le club des Cangrejeros de Santurce.

Mais, une saison plus tard, c’est désormais bien terminé puisque le champion NBA 2011 a confirmé prendre sa retraite, dans une interview pour un journal local traduit par Sports Illustrated.

« Je suis prêt. L’année dernière, ça m’avait travaillé, mais je ne l’étais pas. Cette année, je suis serein avec l’idée d’en finir. J’ai tout donné. J’ai eu l’opportunité de finir à Porto Rico, de m’amuser avec mes amis. »

Le prochain chapitre de sa carrière est déjà écrit ou presque : devenir assistant coach à Dallas.

On sait qu’il s’était rapproché de la franchise l’été dernier, mais son rôle était encore flou. Les choses devraient rapidement s’éclaircir.

L’ancien meneur de jeu avait évoqué, en août 2021, son désir de « travailler avec les Mavericks à Dallas et faire partie de la franchise pour toujours ». « Je sais que le coaching, ça me plait », avait-il aussi ajouté. « Dès que j’en fais, j’aime encore plus. C’est naturel. Dallas, c’est ma maison, mon équipe. Je pense que je peux vraiment aider. »