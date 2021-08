Troisième membre des Mavericks champions en 2011 à revenir dans la franchise cet été, après Dirk Nowitzki et Jason Kidd, J.J. Barea ne sait pas encore concrètement à quoi va ressembler sa mission dans le Texas.

Contrairement à ses anciens coéquipiers donc, puisque l’Allemand est conseiller spécial et l’ancien meneur est désormais le coach de l’équipe. « Je vais être impliqué, et je suis clairement excité », a-t-il simplement annoncé au Dallas Morning News.

Après onze saisons et 637 matches joués dans le Texas, Barea considère Dallas comme une « seconde maison ». Il est donc comblé d’évoluer dans cet environnement, encore plus familier maintenant que Nowitzki et Kidd sont là.

Si son poste est encore flou, l’ancien meneur portoricain a une vision bien plus claire de son avenir.

« Je veux rester avec cette équipe pendant quelques années, et ensuite, si un poste se libère, je veux tenter l’expérience du coaching. J’adorerais travailler avec les Mavericks à Dallas et faire partie de la franchise pour toujours. »