Pour avoir critiqué le système de la « luxury tax », le patron des Warriors écope d’une amende record !

La NBA a infligé une amende de 500 000 dollars à Joe Lacob, le propriétaire des Warriors. Sa faute ? Avoir enfreint le règlement de la ligue qui interdit d’évoquer les négociations sur la prochaine convention collective. Invité du podcast Point Forward animé par Andre Iguodala et Evan Turner, il s’était plaint de la « luxury tax », un système qu’il trouve injuste alors que la NBA estime au contraire qu’elle permet de donner ses chances à chacun.

« La chose la plus difficile de toutes est malheureusement de naviguer avec cette ‘luxury tax’ » avait-il expliqué. « Je suis retourné à New York cette semaine pour des réunions syndicales. Je fais partie du comité. Evidemment, la ligue souhaite que tout le monde ait une chance et en ce moment, l’idée fait son chemin que nous avons gagné grâce à notre chéquier, et que nous avons gagné parce que nous avons les plus gros salaires de la NBA. »

« C’est un système très injuste parce que notre équipe est construite par la Draft »

Champions NBA, les Warriors sont l’équipe qui paie le plus de « luxury tax » puisqu’ils ont versé 170 millions de dollars cette saison, et que selon les estimations, ils devraient en payer 181 la saison prochaine. Alors même que le « salary cap » est fixé à 123.7 millions de dollars, avec une « luxury tax » à 150 millions de dollars.

Mais Joe Lacob se défend de « volontairement » dépenser des millions de dollars d’impôts.

« La vérité est que nous n’avons que 40 millions de dollars au-dessus de la « luxury tax ». Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas un chiffre énorme. Résultat : nous dépassons de 200 millions de dollars au total, car la majeure partie de cette somme est constituée de cette incroyable luxury tax. Je considère ça comme injuste, et je vais le dire dans ce podcast et j’espère que cela sera transmis à ceux qui écoutent. Évidemment, c’est égoïste de ma part de dire ça, mais je pense que c’est un système très injuste parce que notre équipe est construite par la Draft, et les huit meilleurs joueurs ont tous été draftés par cette équipe. »

Ce qui est faux puisque Andrew Wiggins n’a pas été sélectionné par les Warriors…

Mais c’est un argument que Golden State affiche à chaque critique, et Bob Myers, le GM, avait émis l’idée de ne pas payer de « luxury tax » lorsqu’il s’agit du salaire d’un joueur drafté par la franchise, puis formé par celle-ci.

« Ma réponse à tout ça serait : ‘Si vous draftez vos joueurs et que vous les développez, vous devriez être capable de les payer sans même avoir potentiellement de taxe à régler’ », avait expliqué Bob Myers. « C’est un peu différent. Tout le monde part sur le même pied d’égalité à la Draft, tout le monde peut drafter sauf si tu échanges ces choix. Il n’y a pas d’histoire de petit ou de gros marché. Il s’agit de déterminer comment bien faire les choses puis de développer. Je pourrais un peu mieux comprendre [les critiques] si nous étions dans une situation où nous avons signé nos joueurs via la free agency, mais ce sont nos joueurs, nous avons connu des hauts et des bas avec eux. »