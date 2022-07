Mac McClung décroche une place au training camp des Warriors

Peu utilisé lors de la California Classic, Mac McClung a bien fait de quitter les Lakers en cours de route pour rejoindre les Warriors suite au forfait de Ryan Rollins. L’arrière en a profité pour se montrer en cumulant 13.4 points et 4.8 passes décisives en Summer League et signer un contrat d’un an, d’après Shams Charania.

Ce dernier précise que le contrat n’est pas garanti, et qu’il s’agit d’une participation au training camp à la rentrée avec une possibilité de prolonger l’aventure s’il donne satisfaction. Exactement comme Gary Payton II il y a un an. Et on connaît la suite…