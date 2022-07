Quand le propriétaire des Suns se réjouissait que Goran Dragic ne soit pas All-Star…

Actuellement dans la tourmente, car visé par une enquête de la NBA après des accusations de racisme et de sexisme, Robert Sarver n’est clairement pas le propriétaire le plus populaire de la ligue. Et ce ne sont pas les récents propos de Goran Dragic qui viendront arranger sa réputation.

Dans une interview accordée à un média slovène, le joueur de 36 ans est ainsi revenu sur ses quelques années passées à Phoenix (2008-11 puis 2012-15), où il a notamment pratiqué un excellent basket en 2013/14 : 20.3 points, 3.2 rebonds, 5.9 passes et 1.4 interception de moyenne (51% aux tirs, 41% à 3pts, 76% aux lancers-francs).

Et c’est justement sur cette saison-là que s’est attardé Goran Dragic.

Alors leader d’une surprenante équipe des Suns, absente des playoffs malgré un bilan de 48 victoires pour 34 défiates et qui était aussi composée d’Eric Bledsoe, Gerald Green, des frères Morris (Markieff et Marcus), de Channing Frye ou encore de P.J. Tucker, le meneur a malheureusement échoué à participer au All-Star Game 2014.

Ce qui n’a pas manqué de réjouir son propriétaire, Robert Sarver, connu pour avoir du mal à mettre la main au portefeuille…

« Il est arrivé à la salle d’entraînement et il a dit qu’il était heureux », se souvient le MIP 2014, également membre de la All-NBA Third Team cette année-là. « Donc je lui ai demandé pourquoi il était si content et il m’a répondu que c’était parce qu’il n’avait pas à me verser un bonus d’un million de dollars. Je me suis demandé quel genre de propriétaire ne veut pas que son propre joueur dispute le All-Star Game. Après ça, je me suis dit que je ne me voyais plus dans cette franchise. »

Finalement, Goran Dragic quittera l’Arizona en février 2015, pour rejoindre la Floride, et il devra attendre 2018 pour être enfin All-Star, avec Miami.

Quant à Robert Sarver, toujours à la tête de Phoenix en attendant que l’enquête de la NBA ne touche à sa fin, notons qu’il lui faudra payer une « luxury tax » d’environ 16 millions de dollars, en 2022/23. En cause ? Les gros contrats dont disposent Devin Booker, Chris Paul, Mikal Bridges et désormais Deandre Ayton.