Le Jazz cherche une porte de sortie à Mike Conley

Rudy Gobert parti, Donovan Mitchell sur le départ, avec New York en embuscade, le Jazz fait le ménage et il ne manquait plus que Mike Conley à ajouter à la liste. C’est désormais chose faite d’après les informations de The Athletic.

Le meneur de jeu est bien dans les rumeurs de transfert puisque la franchise aurait entamé des discussions avec plusieurs équipes.

La situation n’avance que très lentement car l’ancien des Grizzlies n’a plus la même valeur que par le passé. Il sort d’une saison moyenne, à 13.7 points par match, et aura 35 ans en octobre.

De plus, il pèse encore 47 millions de dollars sur deux saisons, même si sa deuxième année est partiellement garantie (14 millions sur 24). Ça fait donc cher pour un joueur certes encore précieux, All-Star en 2021, mais plus aussi tranchant que lors de ses saisons à Memphis et surtout souvent plombé par les blessures.

Néanmoins, sans doute qu’une équipe ambitieuse, en recherche d’un joueur d’expérience, bon shooteur également, pourra miser sur lui. Mais pour une reconstruction, comme celle que le Jazz veut entamer, Mike Conley n’a évidemment pas le profil.