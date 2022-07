Un nouveau coloris pour la Nike Air Max Penny

Penny Hardaway a fêté ses 51 ans ce lundi et peut compter sur Nike pour lui offrir de jolis cadeaux en mémoire de ses heures de gloire en NBA, avec des Nike Air Max Penny aux pieds. La paire a refait surface ces derniers mois, habillée d’anciens coloris.

En voici cette fois un tout nouveau, avec le haut de la tige et la partie du talon ressortant en beige, avec une séparation d’un contour marron plus foncé avec le noir et le blanc, où ressort le « Swoosh », également en noir et blanc.

Le logo « Penny » apparaît en beige et noir sur le talon, tout comme la virgule présente à la verticale sur la languette. Quelques images à retrouver ci-dessous en attendant plus d’infos concernant sa sortie.

(Via SneakerNews)

—

