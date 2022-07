DeMarcus Cousins ne doute pas de la réussite de Chet Holmgren en NBA

Actuellement libre de tout contrat, après sa dernière saison passée entre Milwaukee et Denver, DeMarcus Cousins a été invité à donner son avis sur l’un des intérieurs les plus prometteurs de sa génération : Chet Holmgren (20 ans), sélectionné par le Thunder en 2e position de la Draft 2022.

Un intérieur au profil particulier (2m13 pour 88kg), qui n’a déjà pas manqué d’essuyé quelques critiques, en raison de ce physique plutôt frêle. Mais « DMC » tient à rappeler que la NBA n’est plus aussi physique qu’auparavant.

« Ce n’est plus cette NBA-là », juge-t-il ainsi. « Je comprends qu’on puisse [le critiquer sur son physique], c’est facile de le faire. Quand tu es un bon joueur dans cette ligue, on va parler de tes points positifs et de tes points négatifs. On a dit la même chose de Kevin Durant… et il a dominé à tous les niveaux, parce qu’il sait jouer au basket. Ça n’a rien à voir avec son poids ou sa carrure. »

Intérieur phare des années 2010, depuis rentré dans le rang à cause d’une rupture au tendon d’Achille puis d’une rupture des ligaments croisés, DeMarcus Cousins est bien placé quand il s’agit d’évoquer le poste de pivot moderne. Et donc la compatibilité de Chet Holmgren dans la NBA d’aujourd’hui, malgré les inquiétudes sur son physique…

« Bien sûr, il va devoir se renforcer physiquement, pour une question de longévité. Mais quand j’entends dire qu’il va se faire malmener dans la peinture, alors que les intérieurs ne jouent plus au poste aujourd’hui… En dehors de [Nikola] Jokic, [Joel] Embiid et peut-être Karl-Anthony Towns, ça ne joue plus vraiment au poste. Donc je ne pense pas que ça pose problème. »

Au contraire, DeMarcus Cousins se montre particulièrement confiant quant au futur de Chet Holmgren.

« Je pense qu’il va s’épanouir dans le jeu NBA », ajoute le quadruple All-Star, désormais âgé de 31 ans. « C’est un talent incroyable, quelqu’un que vous pourriez considérer comme une licorne. Il mesure plus de 2m13, il a les qualités d’un arrière et il peut shooter. Il va avoir une très belle carrière. »