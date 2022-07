Quand Billy Donovan s’invite au camp de Goran Dragic en Slovénie

Contre toute attente, Goran Dragic n’a pas rejoint son compatriote Luka Doncic à Dallas. Le vétéran estime sans doute qu’il en a encore sous la pédale et a donc choisi de rejoindre Chicago, où un rôle plus important l’attend.

Afin de commencer à prendre ses marques, Goran Dragic a pu compter sur Billy Donovan, son futur coach. L’ancien technicien d’Oklahoma City s’est en effet présenté à Lasko, en Slovénie, où Goran Dragic tient un camp de basket pour les plus jeunes depuis déjà huit ans. Une façon de conforter le meneur dans son choix de rejoindre l’Illinois où l’attend un autre ami, Nikola Vucevic.

« Il était au Monténégro avec Nikola Vucevic, et il m’a appelé pour me dire qu’il aurait bien aimé venir voir tout ça d’un peu plus près. J’ai dit qu’il pourrait venir lors du dernier jour du camp. Billy est un grand entraîneur, mais la chose la plus importante, c’est que c’est une bonne personne. J’ai vraiment hâte que la saison débute pour commencer à jouer pour lui. Nous verrons comment les choses vont se passer, mais je sais déjà que je ne serai pas seul. J’aurai un bon ami avec moi avec Nikola (Vucevic). Tout dépend de la façon dont ça se passera avec l’équipe sur et en dehors du terrain », a-t-il déclaré dans un entretien à Sportal.

Avec Nikola Vucevic… contre Luka Doncic et Nikola Jokic

Goran Dragic n’a pas choisi la facilité en rejoignant les Bulls puisqu’il va notamment devoir croiser le fer avec son coéquipier en sélection Luka Doncic, ou encore avec le Serbe Nikola Jokic, double MVP de la saison, deux des plus grandes stars qui contribuent à changer les mentalités aux Etats-Unis par rapport au basket européen.

« Luka était une star quand il jouait pour le Real. On savait depuis le début ce qu’il ferait en NBA et quel serait son rôle. Il a été MVP de l’Euroleague à 19 ans avec le Real Madrid et a poursuivi sa route en NBA. Il y avait peu de sceptiques, ou alors c’était ceux qui ne l’avaient jamais vu jouer. Il a fait taire tout le monde. Lui et Jokic sont tellement bons », a-t-il ajouté.

Pour Goran Dragic, Nikola Jokic est même l’anti-star par excellence, son jeu et son profil allant à l’encontre des préceptes édictés pour réussir en NBA.

« Le QI basket de Jokic est tellement élevé qu’il leur pose problème là-bas. Les Américains poussent au niveau marketing, et c’est normal mais quand tu regardes strictement le terrain, c’est une autre histoire. Jokic n’est pas rapide, il ne saute pas et ça leur monte au nez… Comment peut-il jouer comme ça ? Les joueurs NBA sont tous en super bonne forme, vous devez avoir un pourcentage de masse grasse de 6%, vous devez sauter le plus haute possible… Et je pense que ça les énerve. Il se disent : ‘Comment Jokic et Luka peuvent-ils jouer comme ça ?’ ».