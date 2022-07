Originaire d’Oakland, Juan Toscano-Anderson n’oubliera pas la parade de champion

Juan Toscano-Anderson a très peu été utilisé par Steve Kerr lors des playoffs, mais l’ailier d’origine mexicaine profite pleinement de son statut de champion.

Même s’il a signé dans la foulée avec les Lakers, JTA ne garde que des bons souvenirs de son passage dans la Baie.

Surtout, comme il est né et qu’il a grandi à Oakland, là où jouaient les Warriors de 1971 à 2019, il était le local de l’étape lors de la parade, qui s’est tenue à San Francisco mais a vu affluer beaucoup de ses proches.

« C’était incroyable » a-t-il ainsi confié lors de son camp basket, organisé à Mexico. « La partie la plus extraordinaire, c’était d’être à la parade. Parce que j’allais aux parades des Warriors quand ils ont commencé à gagner, à partir de 2015. J’étais alors dans le public. »

Là, il était sur les bus qui traversaient la ville, et sur la scène.

« Évidemment, c’est une perspective différente. Je regardais les joueurs, mais en tant que joueur dans le bus, je regardais dans la foule et je voyais des amis, de la famille, des gens avec qui j’ai grandi, des collègues… Donc, j’ai senti que la célébration était plus personnelle pour mois. J’ai eu l’impression que la fête voulait davantage dire « Wow, c’est pour Oakland ! » que « Bon sang, je veux juste un championnat avec les Warriors ». Speedy Claxton et Bob Sura sont des meneurs de jeu que je considérais comme les personnes les plus extraordinaires du monde. Ils étaient énormes quand je grandissais, parmi mes joueurs préférés. »

Mais le titre lui-même crée déjà des souvenirs impérissables.

« Gagner un championnat mais le faire avec des gars comme Steph Curry et Draymond Green et Klay Thompson, ce sont forcément des moments spéciaux », termine-t-il. « Ce sont des choses que je n’oublierai jamais ».