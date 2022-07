Le MVP de la Ligue des champions (BCL) aux Kings

Mike Brown continue de piocher dans l’effectif du Nigeria pour finaliser son groupe à Sacramento. Quelques heures seulement après l’arrivée de KZ Okpala en Californie, c’est un autre des « D-Tigers » qui va y poser ses valises.

Chima Moneke a confirmé avoir signé un contrat avec les Kings, comme l’annonçait Fox40. L’intérieur est passé par la France, à Rouen, Denain, Quimper ou encore Orléans, et la saison passée, il évoluait en Espagne.

Il a brillé avec le club de Baxi Manresa, compilant 14.8 points et 8.4 rebonds de moyenne, au point même d’être élu MVP de la Basketball Champions League (BCL), malgré une défaite en finale.

Moneke connait donc bien Mike Brown, le coach de Sacramento, pour l’avoir côtoyé avec la sélection nationale. L’ancien du championnat de France était par exemple de la victoire des « D-Tigers » face à Team USA, en préparation des Jeux olympiques, en juillet 2021.

From getting cut in 2nd division France 3 games into my rookie season while making 2200 euros a month… to signing an NBA contract 4 years later… crazy. pic.twitter.com/XtVsuAHv09

— Chima Moneke (@Chimdogg_) July 16, 2022