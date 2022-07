Jason Terry devient assistant au Jazz

Jason Terry faisait partie de la longue liste dressée pour le poste de coach principal d’Utah suite au départ de Quin Snyder. Si la franchise de Salt Lake City a opté pour Will Hardy, elle avait gardé le nom du « JET » dans ses petits papiers et vient de le nommer assistant pour compléter le staff de l’ancien assistant des Celtics et des Spurs.

C’est un pas de plus vers la bonne direction pour l’ancien champion NBA avec les Mavericks en 2011, dans l’objectif de devenir numéro 1 un jour. Jusqu’à présent depuis sa retraite, Jason Terry avait occupé les postes d’assistant GM en G-League aux Texas Legends (affiliés aux Mavs), assistant-coach aux Wildcats d’Arizona (NCAA) puis coach du Grand Rapids Gold cette saison, franchise de G-League affiliée aux Nuggets.