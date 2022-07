Les Lakers ne veulent pas lâcher Talen Horton-Tucker pour récupérer Patrick Beverley

L’avenir de Talen Horton-Tucker aux Lakers est loin d’être assuré, comme il est l’une des rares monnaies d’échange attractives de la franchise californienne. Mais l’arrière de 21 ans ne sera pas non plus bradé pour autant, puisque Marc Stein rapporte que les dirigeants des « Purple & Gold » ne comptent pas s’en séparer pour obtenir Patrick Beverley.

À tout juste 34 ans, l’ancien chien de garde des Rockets, des Clippers et des Wolves a atterri depuis cet été chez le Jazz. Sauf que la franchise mormone, qui s’est déjà séparée de Rudy Gobert et qui pourrait bientôt dire adieu à Donovan Mitchell, semble entamer un projet de reconstruction. Laissant certains de ses vétérans, comme « Pat-Bev », à la disponibilité des autres équipes.

Chez des Lakers qui envisagent toujours de se mêler la course au titre dès 2023, Patrick Beverley pourrait apporter une solution intéressante en défense et à 3-pts (38% en 2021/22), sur les lignes arrières californiennes. Sauf qu’entre son âge et sa situation contractuelle (il sera libre l’été prochain), Utah ne devrait pas recevoir une importante contrepartie en retour.

En tout cas, pas un joueur comme Talen Horton-Tucker, lié à Los Angeles jusqu’en 2024 (avec une « player option » pour 2023/24) et qui dispose d’une marge de progression intéressante, malgré sa dernière saison plutôt décevante.