Après Eric Bledsoe par le passé, c’est —plus étonnamment— au tour de Stephen Curry de décrocher son surnom de « mini-LeBron ». Et celui-ci lui a été décerné par un certain Scottie Pippen, de retour depuis peu sur le devant de la scène, compte tenu des débuts en NBA de son fils Scotty Jr. chez les Lakers.

Et d’après l’illustre ailier des Bulls, il existe effectivement une similitude assez frappante entre le meneur des Warriors et LeBron James.

« C’est un mini-LeBron, dans une certaine mesure », livre-t-il pour commencer. « D’un point de vue physique, il est plutôt fort pour sa taille. Il pourrait facilement jouer encore six ans supplémentaires. C’est un shooteur, le plus grand jamais observé. Il pourrait probablement jouer jusqu’à ses 50 ans, s’il le souhaitait. »

Physiquement, Stephen Curry (1m88 pour 83kg) et LeBron James (2m06 pour 113kg) n’ont évidemment rien à voir, mais Scottie Pippen pointe ici du doigt l’incroyable longévité des deux hommes qui, à respectivement 34 et 37 ans, continuent d’afficher une forme étincelante individuellement (et collectivement, pour Curry).

Scottie Pippen, un « fan » qui reste sur sa faim

Visiblement fan du MVP des Finals 2022, le sextuple champion NBA a ensuite continué d’encenser celui qui, comme lui, fait partie des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue.

« Entre son Q.I. basket, son intelligence et ce qu’il est capable de faire pour les petits de ce sport, c’est juste incroyable. […] C’est un joueur spécial et j’apprécie de le regarder jouer », assure-t-il ainsi concernant Stephen Curry.

Seul regret aux yeux de Scottie Pippen : le fait que le « Baby-Faced Assassin » ait dû composer pendant trois ans avec l’imposante présence de Kevin Durant à ses côtés…

« Si vous enlevez les années où [Kevin Durant] est arrivé et lui a en quelque sorte volé la vedette, ce serait incroyable de savoir où en serait Stephen Curry, s’il ne s’était pas écrasé pour permettre à [Kevin Durant] d’être le leader de cette équipe », se demande le Hall of Famer, comme si cela risquait d’entacher son héritage.