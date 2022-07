Free agency 2022 | Les plus gros contrats de l’été

Comme les Suns ont gardé la main sur Deandre Ayton, en s’alignant sur l’offre des Pacers, le temps des très grosses signatures semble terminé dans ce mercato 2022. On peut donc dresser un premier bilan assez complet.

Le grand vainqueur, c’est évidemment d’abord Nikola Jokic. Le double MVP en titre a signé un contrat XXL de 264 millions de dollars sur cinq saisons, soit presque 53 millions en moyenne par an ! C’est le plus gros contrat de l’histoire, et ça donne 4,4 millions de dollars par mois, soit 147 000 dollars par jour, ou encore 6 100 dollars par heure…

Après Jokic, c’est Bradley Beal qui décroche le plus gros jackpot avec 251 millions sur cinq ans. Des contrats énormes dus à leur fidélité de toujours avec leur franchise.

Derrière ce duo, d’autres joueurs ont décroché le jackpot, comme Zach LaVine, qui reste à Chicago, ou encore Karl-Anthony Towns et Devin Booker, qui ont accepté le même deal à 224 millions. Pareil pour trois joueurs de la Draft 2019, Ja Morant, Darius Garland et Zion Williamson, qui ont tous prolongé pour les mêmes termes. Des contrats à géométrie variable en fonction d’éventuelles distinctions la saison prochaine (All-NBA Teams, MVP…).

Enfin, on peut noter que Nicolas Batum, avec ses 22 millions de dollars sur deux ans, est dans les trente plus gros contrats de l’été. Et il ne faut pas non plus oublier la coquette prolongation de Damian Lillard, mais qui ne prendra effet qu’en 2025, avec ses 122 millions sur deux saisons !