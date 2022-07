Le litige entre Ben Simmons et les Sixers est surveillé de près

Parce qu’il refusait de s’entraîner et de jouer, les Sixers ont retenu plus de 19 millions de dollars sur le salaire de Ben Simmons, avant de le transférer aux Nets. Via un recours de son agent Rich Paul déposé auprès de la NBA, le meneur australien va tenter de les récupérer, et ESPN rapporte que ce litige est suivi de très près par les autres franchises puisque l’arbitrage de la NBA pourrait faire jurisprudence.

« Je ne sais pas exactement combien de temps il faut pour que ces choses se décantent, mais ce n’est pas terminé« , explique notre confrère Zach Lowe dans son podcast. « C’est en cours. Je le sais avec certitude. Il y a eu des dépôts de plainte récemment à ce sujet. Et je pense qu’il y a 20 millions de dollars ou quelque chose comme ça en jeu dans les salaires perdus. Dire que la ligue et ses 29 autres équipes observent, écoutent et attendent avec impatience l’issue de cette affaire est également un euphémisme. Quelle que soit l’issue de cette affaire, il y aura un tremblement de terre quand elle se produira si elle est unilatérale. »

Un séisme en perspective ?

Par « unilatérale », notre confrère entend une décision tranchée avec le choix de donner raison à Ben Simmons ou aux Sixers.

« Si c’est quelque chose comme du 50/50 ou quelque chose comme ça, les gens ne sauront pas comment le prendre. En revanche, si c’est du 90/10 pour un camp, ce sera un tremblement de terre. »

Un séisme car si la NBA donne raison à Ben Simmons, les joueurs pourront se tenir à l’écart du groupe sans craindre d’amende. Si la NBA donne raison aux Sixers, les joueurs y réfléchiront à deux fois avant de demander un transfert et de se tenir à l’écart du groupe.