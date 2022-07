James Wiseman a bien écouté les commentaires de Draymond Green

Pour son premier match à Las Vegas, James Wiseman avait rassuré, avec 11 points contre les Spurs. Néanmoins, un chiffre dans sa ligne de statistiques avait interpellé Draymond Green.

C’étaient ses deux petits rebonds. Un total un peu faible pour le quadruple champion, qui avait également tempéré ses critiques.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet, sur les deux rebonds qu’il a pris », commentait Green sur son podcast. « Je suis d’accord, et c’est la première chose que j’ai remarquée : Wiseman, tu ne peux pas prendre deux rebonds. Mais pour ceux qui critiquent, le rebond, c’est du timing, pas de la taille ou de la détente. Il n’a pas beaucoup joué depuis quelques années, donc son timing n’est pas parfait. »

L’intérieur a entendu les critiques. « Green est un ancien, donc je le prends au sérieux. » Contre Boston, il a donc gobé 7 rebonds, puis vendredi soir, pareil contre le Thunder.

« Je me disais que je devais être entre 7 et 10 rebonds. Je fais 2m13, je ne peux pas me satisfaire de deux prises. Je dois être agressif, je ne dois pas me faire bousculer », déclare-t-il au SF Chronicle, après avoir marqué 14 points également. « Il a pris les deux premiers rebonds très tôt, donc on sentait qu’il allait faire un bon match dans ce domaine », ajoute son coach, Jama Mahlalela. « Le timing n’était pas toujours bon et il aurait pu facilement terminer avec 10 prises. »

De son côté, face à Oklahoma City, Jonathan Kuminga a été en difficulté avec 16 points à 5/15 au shoot. Le champion 2022 a manqué ses six premières tentatives au tir. Lui comme Wiseman sont encore en apprentissage, mais leur association dans les années à venir fait saliver les Warriors.

« J’espère qu’on pourra jouer ensemble 10 ou 15 ans », a déclaré Kuminga. « Construire notre alchimie très jeune, c’est très important. »