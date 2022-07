LeBron James et Kyrie Irving présents à la Drew League !

Au fil des années, La Drew League, lancée en 1973, s’est imposée comme un rendez-vous incontournable de l’été en NBA, qui fait régulièrement le bonheur des réseaux sociaux. Elle se déroule au sud de Los Angeles et les plus grandes stars y passent de temps en temps.

On se souvient évidemment de Kobe Bryant, en 2011, qui avait ébloui les spectateurs de son talent. Mais on y a vu aussi James Harden, DeMar DeRozan, Chris Paul ou encore Trae Young.

Et LeBron James ? Cela fait plus d’une décennie qu’il n’est pas venu puisque sa dernière participation remonte à 2011, en plein lockout de la NBA. La star des Lakers évoluait alors à Miami.

Mais bonne nouvelle, d’après Yahoo Sports, le « King » devrait revenir à la Drew League ce samedi soir, et il devrait jouer vers 22h45 heure française. Un peu plus tôt, c’est Kyrie Irving qui sera sur le terrain, et les spectateurs font la queue depuis ce matin pour l’événement !