Jalen Suggs en quête de rachat

La saison 2021-2022 n’aura pas été un long fleuve tranquille pour Jalen Suggs. L’arrière du Magic a vécu l’expérience d’une vraie année rookie, parsemée d’embûches (une fracture du pouce en début de saison, une fracture de stress à la cheville en fin d’exercice, un pourcentage au tir catastrophique) mais durant laquelle il aura beaucoup appris. Il y a également eu de bons moments, des éclairs rappelant tout son potentiel, avec plusieurs matchs à plus de 20 points et deux double-doubles.

Histoire de repartir du bon pied, Jalen Suggs aurait peut-être été éligible à un tour de chauffe en Summer League. Malheureusement, il est encore en convalescence suite à son opération à la cheville droite et ils n’est toujours pas autorisé aux entraînements avec contact, ni au cinq-contre-cinq.

« Ça craint, J’aurais aimé pouvoir y aller avec les gars », a-t-il déclaré depuis Las Vegas. « L’environnement de la Summer League est évidemment très plaisant. Donc c’est dommage de ne pas pouvoir jouer. Mais il faut rester patient, faire confiance au processus et la rééducation se passe très bien. Je suis de retour sur le terrain, je bouge, je shoote, je cours… Je suis vraiment content de continuer à progresser, et tant que je suis là, j’encourage ces gars. »

Une fois remis sur pied à 100%, il abordera alors la saison 2022-2023 avec beaucoup d’ambition et la volonté de se prouver qu’il vaut mieux que ce qu’il a montré jusqu’à présent..

« Je pense qu’il faut être plus efficace partout », a-t-il ajouté. « Sur tout. Le shoot, le dribble… Je pense que vous pouvez toujours être plus efficace dans ces secteurs. Mais pour moi, je pense que cette première année a été positive. J’ai appris tellement de choses pendant ces sept, huit mois, tout au long de la saison. J’ai hâte d’arriver à la deuxième année et de vraiment me prouver à moi-même, et à personne d’autre, ce que je peux faire, ce dont je suis capable ».