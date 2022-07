WNBA | Nouvelle vedette du Dream, Rhyne Howard fait rêver Atlanta

A l’université de Kentucky, John Calipari n’est désormais plus le seul à avoir eu dans ses rangs un premier choix d’une Draft (trois en l’occurrence : John Wall, Anthony Davis et Karl-Anthony Towns) : Kyra Elzy, coache de l’équipe féminine, peut maintenant se vanter de la même réussite grâce à Rhyne Howard.

Après quatre saisons de très grande qualité sur le campus de Lexington (20.1 points, 6.9 rebonds, 2.9 passes et 2.3 interceptions sur l’ensemble de son cursus), la native du Tennessee a été choisie en première position de la Draft WNBA 2022, en avril dernier, par le Dream d’Atlanta, devenant ainsi la première joueuse de l’histoire du programme féminin de Kentucky à y parvenir.

Propulsée sur le devant de la scène dès ses débuts, au sein d’une équipe qui a bouclé la saison précédente avec un bilan de 8 victoires pour 24 défaites, Rhyne Howard n’a pas perdu de temps pour s’imposer comme une des toutes meilleurs joueuses du championnat.

Ainsi, à un mois de la fin de la saison régulière, l’arrière rookie a déjà une armoire à récompenses bien remplie : le trophée de meilleure joueuse de la semaine dans la Conférence Est dès la première semaine de la saison, mais aussi le titre de rookie du mois pour les mois de mai et juin. Mais la plus prestigieuse de ces récompenses individuelles était assurément sa sélection au All-Star Game 2022, tenu le 10 juillet dernier à Chicago.

« C’est une chouette expérience, une belle opportunité de prendre part à un évènement unique » déclarait le week-end dernier celle qui est devenue la première joueuse formée à Kentucky à obtenir une sélection au All-Star Game. « C’est une récompense de mon travail, ça porte ses fruits. »

Et la rookie du Dream ne s’est pas contentée de participer au match des étoiles, durant lequel elle a compilé 13 points, 5 rebonds et 4 passes : elle a également pris part au « skills contest », et au concours à 3-points ! « On m’a demandé si je voulais en être, j’ai dit oui. L’essence du All-Star Game, c’est de s’amuser, et je trouvais que ces évènements sont faits pour s’amuser. »

Après trois saisons galères (23 victoires pour 65 défaites), le Dream (10-13 cette saison) semble donc tenir sa pépite, celle qui peut à nouveau porter le club vers les playoffs. « Elle joue comme elle a toujours joué. Elle n’est jamais dépassée, elle sait comment et où prendre ses tirs. » résumait Tanisha Wright, coache du Dream.

Ses stats cette saison : 23 matches (30.6 minutes), 14.7 points (37.4%), 4.4 rebonds et 2.7 passes.