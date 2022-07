Quand Damian Lillard était élu co-MVP de la summer league de Las Vegas

L’année 2022 marque (déjà) les dix ans de l’arrivée de Damian Lillard en NBA, qui fête aujourd’hui ses 32 ans. Sélectionné en 6e position de la Draft 2012, il n’a depuis connu aucune autre équipe que les Blazers, où il vient d’ailleurs de prolonger pour un montant astronomique.

Si, collectivement, le meneur All-Star n’a pas nécessairement brillé, atteignant au mieux une finale de conférence (2019), il n’a cependant pas manqué de l’illustrer individuellement. Et, ce, dès le début de sa carrière, commencée en plein milieu du mois de juillet 2012, dans le Nevada.

À la summer league de Las Vegas, Damian Lillard s’est effectivement montré particulièrement performant, compilant des statistiques de 26.5 points, 4.0 rebonds et 5.3 passes sur quatre matchs (dont trois victoires). Le tout en 33 minutes de moyenne, à 44% aux tirs, 38% à 3-pts et 89% aux lancers-francs.

Suffisant bien sûr pour terminer MVP de cette compétition estivale, en compagnie de Josh Selby, qui n’a quant à lui passé que deux ans en NBA, chez les Grizzlies (2011-13). Notons également que, depuis 2012, ils ne sont que deux à avoir affiché une moyenne de points supérieure à celle de « Dame » : Donovan Mitchell (28.0) en 2017 et Cameron Thomas (27.5) en 2021.

Une véritable démonstration de force individuelle de la part de Damian Lillard donc, qui plus est auteur d’un dunk tonitruant sur le pauvre Keith Benson lors de son troisième match, qui n’a ainsi pas tardé à faire parler de lui dans la Grande Ligue. Et qui a ensuite confirmé ses belles dispositions de l’été en 2012/13, puisqu’il a terminé Rookie de l’année avec 19.0 points, 3.1 rebonds et 6.5 passes de moyenne (à 43% aux tirs, 37% à 3-pts et 84% aux lancers-francs).