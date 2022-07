Johnny Davis en avait plein le dos

Peu tranchant pour son premier match en Summer League, Johnny Davis n’a guère redressé la barre dans les rencontres suivantes. Il tourne à seulement 8.3 points de moyenne, avec un petit 27 % de réussite au shoot, à Las Vegas.

Comment expliquer ce faible niveau ? Le dixième choix de la Draft des Wizards est-il simplement timide, à la recherche de ses sensations ? Visiblement non. Il ne serait pas à 100 % physiquement, touché au dos.

« Il faut lui poser la question, mais si on lui demande, il va dire que non », explique Zach Guthrie, le coach de Washington en ligue d’été, pour The Athletic. « C’est un joueur qui ne se cherche pas d’excuses, c’est un dur. Mais il doit faire avec des douleurs au dos en ce moment, même si ça ne l’empêche pas de jouer. Le staff médical est en contact constant avec les dirigeants, le joueur et moi-même. On est sur la même longueur d’ondes. »

Contre les Pelicans, on a bien vu Davis être gêné. Et quand il rejoignait le banc, il n’était pas assis, mais plutôt avec un genou au sol, et un assistant venait lui placer une serviette dans le bas du dos, pour éviter qu’il ne se raidisse.

« Je suis loin du niveau auquel j’aimerais être »

Il a tout de même réalisé son meilleur match de la Summer League avec 8 points à 3/7 au shoot dont deux premiers primés. Mais il est évident que les conditions ne sont pas idéales.

« Je suis loin du niveau auquel j’aimerais être, mais la ligue d’été, c’est fait pour ça. Pour apprendre, s’habituer au rythme, au style de la NBA », déclare le joueur, avant de négliger les soucis qui touchent son dos. « Ça n’a aucun impact du tout. Je m’assure de garder la serviette chaude et ne pas m’asseoir, pour ne pas que ça se me tire. »

Face à des prestations globalement décevantes, les Wizards, eux, ne semblent pas inquiets. Ils soulignent même les efforts en défense de leur rookie.

« Il fait tout ce qu’on lui demande. Sa pression sur le porteur de balle est très bonne », constate Guthrie. « J’aime son sens de la compétition, son calme », poursuit Wes Unseld Jr. « Il a été dans le dur le premier match, mais ça n’a pas influencé son approche. Il n’a pas essayé de forcer les choses, il n’a pas dévié de ses efforts défensifs. »