Johnny Davis encore trop timide et maladroit

Le contraste était saisissant. D’un côté, Jaden Ivey a pris feu avant de s’éteindre, touché à la cheville. De l’autre, Johnny Davis timide, qui ne force rien et attend même plus de sept minutes avant de prendre un tir.

Le 5e choix de la Draft des Pistons a été éblouissant pendant quelques minutes, avec 11 points marqués. Le 10e choix des Wizards, lui, a connu une rencontre plus discrète, plombée par une énorme maladresse : 1/11 au shoot !

« Je trouve qu’il a fait du bon boulot », assure pourtant son coach Zach Guthrie à The Athletic. « Il a pris des décisions rapides, fait le bon choix pour son équipe. Que les décisions soient correctes ou pas, ça va venir avec le temps. Il n’a pas toujours pris la bonne, mais qui peut prétendre le faire ? »

Davis a mis plusieurs minutes à entrer dans son premier match de Summer League, face à Detroit. Il l’a terminé avec 6 points à 1/11 au shoot donc, mais aussi 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et seulement 2 ballons perdus en 29 minutes.

« Pendant les premiers instants de la rencontre, je pensais que ça irait plus vite », explique-t-il. « Ce n’était pas aussi rapide que je ne le pensais. Donc je suis entré dans le match, je me suis un peu calmé et tout a commencé à aller mieux. Mais je ne dois pas laisser filer des shoots ouverts. C’est bien de faire tourner la balle, mais parfois, quand c’est ouvert, il faut le prendre. »



« Il doit revenir à un jeu plus instinctif, pour prendre ce que la défense donne »

Comme il a fait 4/11 au tir contre les Suns dimanche soir, l’axe de progression principal est évidemment son shoot. Pour l’instant, à Las Vegas, il pointe à un vilain 5/22 au tir dont un 1/5 derrière l’arc.

« On est tous d’accord pour dire qu’il n’a pas bien shooté », reconnaissait aisément Guthrie après le match contre Detroit. « On lui en demande beaucoup et, il faut lui rendre hommage, c’est un étudiant du jeu, qui bosse et apprend beaucoup. Il va comprendre quand il doit être agressif. Il essaie d’être juste, de faire ce qu’on lui demande. Maintenant, il doit revenir à un jeu plus instinctif, pour prendre ce que la défense donne. »

Ces performances estivales encore un peu décevantes n’inquiètent pas du tout les Wizards. Zach Guthrie a un exemple tout trouvé pour relativiser.

« J’ai vu beaucoup de joueurs réussir de grosses Summer League et ça n’a débouché sur rien. A l’inverse, des très mauvaises performances ont été réalisées par de très grands joueurs. Tim Duncan avait été dominé par Greg Ostertag en 1997 et la suite de sa carrière fut plutôt pas mal. Donc il n’y a rien à tirer d’un premier match, sauf d’en regarder les images et d’avancer. »