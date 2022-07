Jaden Ivey prend feu… puis se blesse !

Après avoir inscrit 20 points pour ses débuts en summer league, jeudi soir face aux Blazers, Jaden Ivey était parti pour faire encore mieux cette nuit face aux Wizards. Le rookie des Pistons a tout simplement survolé le début de la rencontre avec 11 points et 2 passes en… cinq minutes !!! Malheureusement, sur une tentative à 3-points, il est retombé sur le pied d’un défenseur. La cheville tourne bien, il lâche quelques jurons…

Il met ses lancers, grimace, et son coach décide de le sortir. On ne le reverra plus, même si Jordan Brink a assuré que ce n’était qu’une petite entorse.

« Je pense qu’on a vu en début du match qu’il était plus à l’aise, par rapport au premier match, ne serait-ce qu’au niveau du rythme », a déclaré Brink. « Nous voulions lui donner un peu plus d’espace pour opérer et utiliser sa rapidité, et je pense qu’on a vu qu’il maîtrisait déjà un peu mieux les choses ».

En cinq minutes, Ivey termine donc avec 11 points et 2 passes à 2 aux 2 aux tirs et 6 sur 6 aux lancers-francs…