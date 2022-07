Summer League | Jaden Ivey donne le tournis aux Blazers

Sous les yeux de sa maman, mais aussi d’une flopée de stars NBA (Lillard, DeRozan, Kuzma…) et de Cade Cunningham, Jaden Ivey n’a pas manqué ses débuts avec les Pistons. C’était face aux Blazers, et le rookie de Detroit a confirmé qu’il était bien un super attaquant, avec un premier pas ultra-rapide, pour signer 20 points, 6 rebonds et 6 passes. A ses côtés, l’autre rookie Jalen Duren signe 9 points et 2 contres, et il est tout aussi spectaculaire. C’est dans la lignée d’un Robert Williams III.

Vainqueurs 81-77, les Pistons avaient gâché une avance de 13 points puisque les Blazers étaient parvenu à égaliser (61-61) au début du 4e quart-temps. C’est Isaiah Stewart (13 points, 9 rebonds) qui va débloquer la situation avec deux tirs à 3-points d’affilée pour donner cinq points d’avance. Derrière, Brandon Williams (13 points) ramène les Blazers à une unité à 71 secondes de la fin.

Ivey met ses deux lancers puis il nous gratifie d’un superbe drive pour redonner cinq points d’avance à 31 secondes de la fin (80-75). Portland ne s’en remettra pas.

Côté Detroit, Killian Hayes cumule 7 points, 3 rebonds et 4 passes, et il a fait montre d’une belle agressivité. A Portland, on retiendra surtout la sortie sur blessure de Shaedon Sharpe, touché à l’épaule.