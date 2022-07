Pour diriger les Lakers, Jeanie Buss continue de consulter Phil Jackson et Magic Johnson

Dans le courant de la saison régulière ratée des Lakers, on avait appris que Jeanie Buss consultait très souvent Magic Johnson pour obtenir quelques conseils. La propriétaire des Lakers fait également la même chose avec son ancien mari, Phil Jackson.

Quelle est la nature de ses discussions avec l’ancien coach, quintuple champion NBA avec la franchise californienne (en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010) ?

« J’ai une excellente relation avec lui », confirme Jeanie Buss pour le site de la NBA. « Il passe la moitié de son temps à Los Angeles et l’autre dans le Montana. Donc je le vois pour des repas, des petits-déjeuners ou des cafés. Je peux toujours m’appuyer sur lui. Il n’a pas de poste aux Lakers, donc ce sont surtout des conseils philosophiques. »

Et pour Magic ? « Il est là dès que j’ai besoin de lui parler. Il est mon ami depuis toujours. Il est probablement celui, dans les gens que je connais, qui aime le plus les Lakers. Il est précieux, il connait le basket et adore gagner. »

« Mon père répétait tout le temps : le pouvoir absolu corrompt absolument »

Si la propriétaire des Lakers, fille de Jerry, l’ancien patron des Lakers, n’hésite jamais à tendre l’oreille pour écouter ces deux légendes, qu’elle connait depuis des décennies, ce n’est pas uniquement par affection. C’est sa méthode pour diriger une des franchises les plus puissantes du sport américain.

« Tout le monde a des gens, dans sa vie, sur lesquels on s’appuie pour peser le pour et le contre, pour prendre des décisions compliquées. Mes parents ne sont plus là, Kobe Bryant non plus, ni David Stern. Phil Jackson et Magic sont des gens que je connais depuis longtemps, qui savent comment je pense. Mon style de leadership est collaboratif. »



C’est-à-dire ? « Même si je suis la propriétaire, je n’impose pas ma vision et je laisse les gens donner leur avis. Mon père répétait tout le temps : le pouvoir absolu corrompt absolument. On n’est pas en dictature. Il ne s’agit pas que de mon avis. Je dois écouter toutes les voix. Ensuite, à la fin, je prends la meilleure décision pour les Lakers. »