Tracy McGrady et adidas, c’est la fin…

Même s’il a pris sa retraite il y a neuf ans de cela, Tracy McGrady, ambassadeur historique d’adidas, est toujours en partenariat avec la marque aux trois bandes. Celle-ci continue de bénéficier de l’aura du joueur et continue également de commercialiser des chaussures à son nom, à l’image de la T-Mac 3 récemment dévoilée aux couleurs des Raptors pour célébrer l’année rookie du cousin de Vince Carter.

Cette collaboration devrait toutefois se terminer dans un avenir proche, comme l’a confié le principal intéressé durant la conférence « Hashtag Sports » qui s’est tenu à Las Vegas ces deux derniers jours, à laquelle il a été invité en tant que fondateur d' »OBL » pour « Ones Basketball League »

« Adidas ? » demande-t-il à son interlocuteur. « Tu me mets dans une situation délicate. Disons que c’est tumultueux. J’ai été avec adidas pendant 25 ans, et je crois qu’on arrive au bout de l’aventure. Vous pouvez le tweeter, le mettre sur Instagram, faites en ce que vous voulez, je m’en fiche. Le traitement que j’ai eu de leur part sur ces dix dernières années… C’est comme ça. Je pense mériter mieux, donc on arrive au bout. »

Tracy McGrady ne s’est pas éternisé sur la question, mais comme on pouvait le pressentir, son projet de ligue de « un-contre-un » n’a pas dû être accueilli avec l’enthousiasme escompté de la part d’adidas.

On peut imaginer que la marque n’aurait pas souhaité s’investir dans cette ligue. Malgré ce revers, T-Mac n’a pas lâché l’affaire et a participé au financement de ce projet en sortant de l’argent de sa poche. Visiblement déçu de l’attitude de son sponsor, il n’a pas manqué l’occasion de se venger.

« Quand j’ai commencé « OBL », on m’a tellement dit que je n’y arriverais pas, de la part d’adidas. Donc c’est pour ça que j’ai ce sentiment », a-t-il ajouté.