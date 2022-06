La T-Mac 3 célèbre l’année rookie de Tracy McGrady

C’était il y a bientôt 25 ans. Tracy McGrady faisait ses débuts en NBA au sein des Raptors, fraîchement créés deux ans plus tôt. Adidas a choisi de rendre honneur à la saison rookie de T-Mac à travers cette T-Mac 3 « Raptors ».

La partie avant de la tige noire s’affiche en imitation peau de Raptor et de touches violet sur le col et la semelle sont là pour le contraste. Avec les logos adidas en blanc, on trouve aussi deux « 97 » en rouge, en clin d’œil à l’année 1997 durant laquelle Tracy McGrady a fait ses débuts.

Pas de date de sortie officielle d’annoncée pour l’instant.

(Via SneakerNews)

