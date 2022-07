LiAngelo Ball rêve toujours de NBA

C’est parce que les Hornets autorisent chaque joueur à venir avec un partenaire d’entraînement que LiAngelo Ball a réussi à se faire une place à Charlotte. D’abord en summer league la saison passée puis en G-League avec le Greensboro Swarm. Cet été, rebelote, il est en tenue pour tenter de gagner sa place pour le training camp. Malheureusement, il est arrivé en retard à cause du Covid. Il n’a pas pu s’entraîner, et il essaie de rattraper le temps perdu.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai décidé » se défend-il. « Mais c’est juste quelque chose que j’ai dû gérer. J’ai gardé la tête haute et j’ai traversé tout ça. Je savais que je n’allais pas être beau pas à voir parce que je n’avais pas eu d’entraînement. Mais comme je l’ai dit, c’est quelque chose que j’ai dû gérer. Ce n’est pas vraiment mon choix. »

Cette nuit, il a participé à la victoire des Hornets sur les Cavaliers avec 12 points en 12 minutes à 5 sur 8 aux tirs.

« C’est déjà un privilège d’être ici »

« Cela fait du bien d’être de retour avec mon équipe. J’attends avec impatience le prochain match » poursuit-il, même s’il a conscience que le coach doit d’abord faire jouer les rookies et les plus jeunes de manière générale.

« Dès que j’en ai l’occasion, je dois faire tout ce qu’il faut et jouer à fond. Je ne peux pas me soucier d’essayer de tout faire parfaitement. Je me contente de me donner à fond, de jouer collectivement et, avec un peu de chance, de remporter la victoire. Je n’ai pas pu m’entraîner, comme je l’ai dit. Ce n’est pas comme si j’arrivais en essayant de tout savoir. Je ne peux pas avoir d’excuses. Je ne me suis jamais mis en tête que je devais être parfait. Je joue pour moi et pour mon équipe. Vous pouvez vous contrôler. C’est comme ça que je vois les choses. Alors, je fais de mon mieux et j’espère que ça marchera« .

A 23 ans, il rêve toujours de NBA, mais ses 4 points de moyenne en G-League sont évidemment très légers. Mais il y croit.

« J’aime simplement jouer au basket, donc je serai toujours heureux de cette situation. Mais comme je l’ai dit, j’essaie de m’améliorer et d’entrer en NBA. C’est mon objectif principal. Je vais donc continuer à travailler tous les jours. Mais c’est déjà un privilège d’être ici, c’est clair. Je suis toujours proche de la NBA« .