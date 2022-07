Le Jazz et les Knicks discutent du transfert de Donovan Mitchell !

« C’est inévitable« . C’est l’adjectif employé par des dirigeants NBA cités par ESPN à propos de l’arrivée de Donovan Mitchell aux Knicks. Depuis toujours, l’arrière du Jazz a rêvé de porter le maillot de la franchise de New York, la ville où il est né et où il a effectué ses premiers dribbles. C’est là-bas que son père est dirigeant des Mets, et selon The Athletic, les discussions ont débuté entre le Jazz et les Knicks.

Selon nos confrères, le Jazz est en contact avec plusieurs équipes depuis plusieurs jours, mais les Knicks semblent être la destination privilégiée au point même que les deux parties ont discuté depuis 24 heures du cadre d’un échange. Pour convaincre Utah, New York possède huit futurs premiers tours de Draft, dont quatre récupérés dans des échanges, mais aussi quelques jeunes talents. Ainsi Quentin Grimes ferait partie des joueurs qui intéressent le Jazz. Les noms de RJ Barrett ou d’Evan Fournier ne sont pas cités, même si on voit mal comment le Français pourrait rester si Mitchell débarque.

En revanche, on apprend que le Jazz n’exclut pas pas non plus de se séparer de Patrick Beverley, Malik Beasley ou encore Jordan Clarkson. Des équipes ont appelé le Jazz pour ces trois joueurs, et Utah ne les retiendra pas si une offre est intéressante.

« On était au-dessus de la luxury tax. Pas de choix de Draft, et notre équipe a perdu au premier tour » rappelait Danny Ainge samedi. « Il n’y avait pas de plaisir pour nous. On veut que le public et les joueurs prennent du plaisir, mais nous n’avions pas la souplesse de faire quoi que ce soit pendant un petit moment… »

Pour retrouver le plaisir et une communion avec le public, Ainge s’est déjà séparé de Rudy Gobert, et il pourrait donc envoyer Mitchelle aix Knicks. La stratégie est claire : imiter les Grizzlies et miser sur une reconstruction autour de jeunes talents avec le plus jeune entraineur de la NBA aux manettes, Will Hardy. Les Knicks ont tout ce qu’il faut pour les contenter.

Davantage que le Heat qui s’est aussi positionné. The Athletic évoque un « package » construit autour de Tyler Herro mais Miami n’a que deux premiers tours de Draft à proposer. Pat Riley pourrait chercher une 3e équipe avec des choix de Draft pour convaincre le Jazz, mais les Knicks ont une longueur d’avance.