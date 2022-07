Onze ans après, Malcolm Brogdon unit son destin à Brad Stevens

Finaliste malheureux face aux Warriors en juin dernier, Boston a bien l’intention de faire mieux la saison prochaine, et d’aller décrocher cette 18e bannière de champion NBA.

Pour affirmer leurs ambitions, ils ont monté un échange pour récupérer Malcolm Brogdon, puis ils ont remporté les « enchères » sur Danilo Gallinari avec un beau contrat de deux ans.

Deux belles prises pour Brad Stevens, dont le bilan comme GM est quasi parfait depuis l’année dernière.

« Il va parfaitement rentrer dans ce qu’on fait défensivement avec nos arrières »

« Je suis bien content qu’il soit avec nous », a ainsi déclaré Brad Stevens dans les colonnes du Mass Live. « C’est un joueur qui crée du jeu sur les lignes arrières, il peut jouer avec ou sans le ballon, c’est un bon shooteur et quelqu’un qui sait ce qu’il faut faire pour gagner. Il va parfaitement rentrer dans ce qu’on fait défensivement avec nos arrières qui peuvent défendre sur des adversaires plus grands et plus costauds. »

L’ancien rookie de l’année à Milwaukee a bien grandi depuis ses débuts en 2016. Il s’est établi comme un des arrières les plus complets de la Ligue, avec une saison en « 50-40-90 » en 2019 notamment ou une autre à 21 points, 6 passes et 5 rebonds en leader des Pacers pour sa deuxième année dans l’Indiana.

Mais, sans playoffs ces deux dernières saisons, Brogdon n’était pas contre l’idée de rejoindre une équipe qui peut non seulement jouer les playoffs mais encore plus disputer le haut du panier !

« En arrivant dans une franchise gérée par Brad, je sais que ça va être bien huilée, qu’il y aura une bonne culture, et un solide leadership. C’est un privilège d’être ici et d’être réuni avec Brad d’une certaine manière. »

« Ils sont prêts à dépenser [pour gagner] »

S’il évoque une « réunion » avec Brad Stevens, c’est parce que Brogdon rappelle simplement qu’à l’époque où il était au lycée, et il avait été recruté par l’actuel président des Celtics, alors coach de Butler. A l’époque, il avait préféré rejoindre Virginia, mais onze ans plus tard, la boucle est bouclée.

« Je le connaissais de réputation, car il avait déjà été en finale et à plusieurs Final Four. Il avait déjà accompli tout ce qu’il y a à faire au niveau universitaire. Je savais déjà quel type de coach il était, quel niveau de coaching il avait déjà atteint. Mon envie de jouer pour quelqu’un avec un esprit si brillant et un ancien coach de son calibre ne s’est jamais éteinte. »

Résultat de ce nouveau coup de maître, les Celtics vont aligner un 6e homme à 20 millions de dollars la saison !

« Je pense que c’est une preuve que Boston veut vraiment gagner », conclut Brogdon. « Ils sont prêts à dépenser. Ils sont disposés à avoir un gars qu’ils payent 20 millions la saison sortir du banc en tant que sixième homme pour les aider à gagner le titre. »