La NBA accepte de verser une pension de retraite aux anciens joueurs ABA

« C’est un jour incroyable pour les anciens joueurs de l’ABA. Un jour que nous et les joueurs avons espéré et pour lequel nous avons travaillé si dur pendant de nombreuses années ».

PDG et fondateur de « Dropping Dimes », association créée en 2014 visant à faire reconnaître les droits de pension de retraite des anciens joueurs ABA, Scott Tarter est un homme heureux depuis hier.

Le bureau directeur de la NBA a en effet voté le versement d’une somme de 24,5 millions de dollars en guise de « paiement de reconnaissance » qui va permettre à environ 115 anciens joueurs ayant passé au moins trois ans en ABA et/ou en NBA en cumulé de bénéficier d’une pension.

Les bénéficiaires vivent pour la plupart dans une grande précarité

Le vote fait suite au décès de Sam Smith, ancien champion ABA, qui avait relancé la question de l’indemnisation des anciens joueurs ABA. L’accord prévoit le versement de 3 828 dollars en moyenne par année jouée. Un ancien joueur comme Freddie Lewis, avec ses 9 ans de service, percevra ainsi 35 452 dollars.

Suite à cette officialisation, Adam Silver a confié que les dirigeants et joueurs des équipes de la NBA avaient « ressenti le besoin d’agir au nom de ces anciens joueurs de l’ABA qui vieillissent et, dans de nombreux cas, font face à des circonstances économiques difficiles », a-t-il déclaré. « Ces pionniers ont apporté des contributions significatives pour aider à faire grandir le basket professionnel et nous pensons tous qu’il est approprié d’apporter une reconnaissance financière à ce groupe pour son impact ».

Scott Tarter a toutefois rappelé que cette aide pourrait demeurer insuffisante pour bon nombre d’anciens joueurs aujourd’hui âgés de 60 à 80 ans et qui vivraient pour la plupart dans une grande précarité.