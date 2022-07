Ron Adams reçoit un trophée pour saluer sa carrière comme assistant

S’il a pris un peu de recul depuis quelques années (2019 exactement) en passant du rôle de « Monsieur défense » à celui de formateur, Ron Adams est néanmoins toujours aussi important à Golden State.

L’assistant coach a passé les huit dernières saisons avec les Warriors, où il a gagné quatre bagues de champion, et à 74 ans, il pourrait faire une dernière danse la saison prochaine.

« Ce sera peut-être ma dernière année », a-t-il récemment confié à NBC Sports. « Mais je ne peux pas l’affirmer, car ce n’est pas comme ça que je vis ma vie. Il n’y a pas de date arrêtée pour mettre fin à ma carrière. »

En attendant de quitter le monde de la NBA, Adams vient de recevoir le « Tex Winter Assistant Coach Lifetime Impact Award » de la part du syndicat des entraîneurs de la NBA, pour saluer l’ensemble de sa carrière.

« Il incarne tout ce qui fait un grand coach », a commenté Rick Carlisle, le président du National Basketball Coaches Association (NBCA). « Il est passionné par l’enseignement, il a un grand Q.I basket, il travaille sans cesse. Il est loyal et aime profondément ce sport. »

Ce trophée, qui porte le nom de l’ancien bras droit de Phil Jackson et inventeur de la légendaire attaque en triangle, existe depuis 2016. « J’étais sans voix », raconte Adams, quand il a appris qu’il en était le lauréat. « C’est génial d’être reconnu et honoré. Le fait que cela vienne de mes pairs rend la chose vraiment significative. »

Steve Kerr a lui aussi eu quelques mots pour l’ancien assistant de Milwaukee, Philadelphie ou Chicago. « Je voulais le meilleur cerveau défensif possible, j’avais besoin de cette expérience », se souvient le coach, champion NBA en 2022, quand il a pris Adams comme assistant. « Il a été incroyable pour m’aider à mettre en place notre identité défensive. Plus important encore, c’est un homme merveilleux, avec lequel j’adore parler au quotidien. »

Ron Adams, one of the most impactful Assistant Coaches in @NBA history, is the recipient of the 2022 Tex Winter Assistant Coach Lifetime Impact Award (@warriors).

Official Release: https://t.co/BuVLORH9h5 pic.twitter.com/RtpwS9GUjp

— NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) July 12, 2022