Les Knicks prêts à faire une offre pour Donovan Mitchell

Les Knicks et Donovan Mitchell, c’est une possible union qui ne date pas d’hier. L’arrière vedette du Jazz est en effet né à Elmsford, dans l’État de New York, et il a fait ses débuts dans une équipe AAU de Manhattan. Son père occupe un poste à responsabilité dans l’équipe de baseball new-yorkaise des Mets, et en 2018, voici ce que Donovan déclarait lors de sa saison rookie : « Il y avait certainement une partie de moi qui voulait être drafté par les Knicks. Qui ne voudrait pas revenir jouer à l’endroit où il a grandi ?«

Un échange contre RJ Barrett ?

Depuis, son nom circule régulièrement du côté de New York, et davantage encore depuis que Rudy Gobert a été transféré aux Wolves. Selon The Athletic, les Knicks seraient prêts à dégainer leur offre pour l’associer à Jalen Brunson à l’arrière. Cette nuit, on apprenait que le Jazz était moins sûr de conserver son joueur, et les dirigeants de New York vont s’engouffrer dans la brèche. Même si nos confrères rapportent que Utah sera très exigeant, les Knicks estiment avoir les éléments pour convaincre Utah.

En vrac, ils possèdent Evan Fournier, Immanuel Quickley, des premiers tours de Draft… mais aussi et surtout RJ Barrett. L’arrière canadien est très apprécié aux Knicks, et il monte en puissance, mais sur le papier, c’est le seul joueur qui pourrait faire craquer le Jazz.

D’autant que si les Knicks récupèrent Mitchell, ils seront dans le rouge financièrement avec les contrats de Julius Randle et Jalen Brunson, et il leur sera alors compliqué de prolonger Barrett.