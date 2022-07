Summer League | Boston fait la différence en un quart-temps face à Golden State

Les Celtics étaient encore sur leur nuage après la victoire contre les Bucks, après un tir improbable de Matt Ryan, quasiment au buzzer. Ils ont ainsi survolé le premier quart-temps, face à un Jonathan Kuminga maladroit.

Les Warriors n’ont jamais trouvé la cible à 3-pts et le duo Brodric Thomas – Justin Jackson s’est régalé, avec 22 points à eux deux. Résultat : vingt points d’avance, après le premier acte !

Toujours en difficulté derrière l’arc, les Californiens se reposent sur Moses Moody en deuxième quart-temps. Il faut attendre la seconde période pour voir Golden State revenir un peu, avec Kuminga qui a retrouvé des couleurs et Mac McClung qui le soutient.

Begarin : 21 points en 19 tirs

Le champion NBA 2022 inscrit 12 points dans le dernier quart-temps pour tenter un comeback, mais Mfiondu Kabengele et ses coéquipiers ont été solides pour résister et l’emporter 103-92. Boston a mené 39 minutes sur 40 dans cette partie.

L’ailier-fort des Warriors termine avec 29 points, Moses Moody avec 21 unités. Pour son deuxième match, James Wiseman cumule 6 points, 7 rebonds et 3 contres. A Boston, Kabengele compile 20 points et 13 rebonds, Justin Jackson est à 24 points et Juhann Begarin continue de faire de belles choses en Summer League, avec 21 points et 6 rebonds, mais à 7 sur 19 aux tirs.