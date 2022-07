Paolo Banchero : Veni, Vidi, Vici

Deux matchs et puis rideau, ce fut le credo d’Orlando pour Paolo Banchero.

Il faut dire que le numéro 1 de la Draft a mis tout le monde d’accord avec des débuts à 17 points, 6 passes et 4 rebonds dans la victoire du Magic face aux Rockets d’un Jabari Smith Jr. dominé (91-77).

Puis un deuxième match tout aussi convaincant à 23 points, 6 rebonds, 6 passes, plus 4 interceptions et 2 contres. Avec la passe décisive du match en prolongation, pour une deuxième victoire en deux matchs face à Sacramento (94-92).

Vi, vidi, vici

Paolo est venu, il a vu, et il a vaincu.

« Je voulais gagner des matchs, d’abord. Je l’ai dit tout au long de la semaine : on veut gagner chaque match », a expliqué Banchero sur le plateau d’ESPN. « Mais je voulais surtout prendre mes marques, voir ce qu’était le jeu NBA, voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et puis, il s’agissait aussi de revenir au jeu plus sérieusement et d’enchaîner les matchs pour retrouver ma forme optimale et prendre du plaisir. »

Utilisé comme créateur principal de son équipe à Las Vegas, Banchero a assumé son statut. Il s’est même fait remarquer sur des actions défensives qu’on ne lui connaissait pas forcément à Duke, pour aller contrer Smith notamment pour donner le ton dès son premier match.

« Je sais que mes adversaires vont toujours vouloir donner le meilleur d’eux-mêmes face à moi, mais, de mon côté, je leur donnerai aussi le meilleur de moi-même », poursuit le natif de Seattle. « J’ai aussi cet état d’esprit revanchard. Pendant tout le processus de Draft, j’étais donné 3e, donc j’ai aussi envie de prouver que je n’ai pas fini en premier choix par hasard. »

Redresser le Magic

Avant de pouvoir affronter les « LeBron, Tatum, Giannis » et consorts, les meilleurs de la Ligue à son poste, Banchero s’est à nouveau souvenu de sa soirée de Draft. Quand il n’était vraiment pas donné favori pour décrocher le pompon et que tout s’est bousculé dans sa tête.

« C’était une avalanche d’émotions, je n’avais jamais pleuré des larmes de joie. J’avais dit à tout le monde que je n’allais pas pleurer pour la Draft mais une fois que j’ai entendu mon nom, je n’ai pas pu me contrôler. C’est un moment que je n’oublierai jamais, un truc qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie. »

Pièce maîtresse de la reconstruction déjà enclenchée en Floride, Banchero sait bien qu’il ne va pas révolutionner Orlando en un coup de baguette magique. Mais il sera déjà bien heureux…

« Si j’arrive à influencer le Magic positivement et qu’on fait une meilleure saison que l’an passé. Je veux être connu comme un winner, quelqu’un qu’on a envie de voir jouer et avec qui on a envie de jouer parce que je ferai briller mes coéquipiers. »