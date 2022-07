Le retour de la Nike Air Max Penny 1 « All Star »

Avec la Air Jordan 11 et la Shaqnosis de Reebok, la Nike Air Max Penny 1 aura marqué l’histoire du All Star Game 1996. Cette dernière a gardé la cote même plus de 25 ans après et s’apprête ainsi à faire son retour en 2022.

Doté d’une tige noire marquée par un filet de bleu et un « Swoosh » qui apparaît ici en argenté, le modèle n’était plus ressorti depuis 2014. Nike aurait programmé son retour pour novembre prochain, au prix de 170 dollars.

(Via SneakerNews)

—

