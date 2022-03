La Shaqnosis en mode « Big Aristotle »

Shaquille O’Neal a pris un malin plaisir à se donner des surnoms, parmi les plus improbables, au cours de sa carrière, dont « Big Aristotle », en clin d’œil au penseur Aristote. Reebok l’a remis au goût du jour en concoctant un coloris « Big Aristotle » de son modèle emblématique dessiné pour l’ancien pivot, la Shaqnosis.

On retrouve ainsi un aspect « marbre » blanc et gris sur la tige avec du gris en daim pour la partie « hypnotique » qui fait toute la spécificité de la paire. La languette et les lacets ressortent en noir tandis qu’une bande en daim violet, sur laquelle le logo du Shaq ressort en gris, complète l’ensemble.

La paire investira le marché américain dès le 8 avril pour 150 dollars.

(Via SneakerNews)

