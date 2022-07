Ventes de maillots NBA en France | Stephen Curry numéro 1 devant Ja Morant

La NBA vient de dévoiler le classement des ventes de maillots et de produits dérivés pour la saison 2021/21 pour la France et l’Europe. Stephen Curry passe de la troisième place en 2021 à la première en 2022 sur la liste des maillots les plus populaires en Europe, tandis que les Los Angeles Lakers restent en tête pour la 3e année de suite pour les ventes par équipe d’une catégorie « merchandising » (maillots, casquettes, etc.).

En Europe, Ja Morant se classe 2e sur la liste des maillots les plus vendus, suivi de Luka Doncic, qui passe de la 7e position en 2021 à la 3e en 2022. On notera la jolie cote de Jimmy Butler, 4e des ventes, devant Giannis Antetokounmpo. LeBron James n’est que 6e, tandis que le double MVP, Nikola Jokic, n’apparaît pas dans le Top 10.

Du côté des équipes, les Bulls sont les dauphins des Lakers, suivis des deux finalistes : les Warriors (3e) et les Celtics (4e).

Si on se focalise uniquement sur la France, on note que Luka Doncic n’a pas tant que la cote que ça, tandis que Kyrie Irving et Kevin Durant n’apparaissent dans aucun classement. Même constat par les joueurs de Phoenix.