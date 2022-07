La Air Jordan 7 est à la fête ! Après le modèle « Quai 54 » qui a brillé ce week-end, voici la AJ7 « Afro Beats », qui devrait faire partie des sneakers de la marque au « Jumpman » prévues pour cet automne.

La tige est entièrement beige, avec un modelage inédit à sa base au niveau du talon, tandis que la languette et le col font ressortir des motifs d’inspiration africaine en noir et blanc. La semelle majoritairement noire est contrastée de touches en violet, jaune et rouge.

Sa sortie devrait intervenir au cours du mois d’octobre, pour 210 dollars.

(Via SneakerNews)

