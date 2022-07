Dario Saric veut tester son genou avec la Croatie avant la saison NBA

Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit lors du Game 1 des Finals 2021, Dario Saric commence à voir le bout du tunnel puisque l’intérieur devrait être enfin de retour pour le prochain training camp.

Néanmoins, avant de revenir sur les parquets NBA, il aimerait se tester en conditions réelles.

« Je vais essayer de le faire avec l’équipe nationale », annonce-t-il à USA Today. « Je vais essayer de jouer quelques matches avant le training camp, pour avoir un peu de compétition dans les jambes. J’aimerais jouer ce style de rencontres. »

Comme la Croatie est déjà éliminée des qualifications pour la Coupe du monde 2023, les prochains matches seront ceux de l’Eurobasket (et ceux de préparation avant), en septembre, où les compatriotes de Saric sont dans le Groupe C, avec l’Italie, la Grèce, l’Angleterre, l’Estonie et l’Ukraine.

Pourra-t-il être au niveau nécessaire pour une telle compétition, alors qu’il est repassé sur le billard en mai dernier, pour soigner cette fois un problème au niveau du ménisque de son genou droit ?

« Je me sens bien, vraiment bien », précise-t-il. « Je bouge mieux et plus vite. Je viens de faire une année entière sans basket. J’ai eu le temps de travailler du mieux possible. »