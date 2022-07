Cameron Thomas dans le viseur de plusieurs équipes ?

La saison passée, il avait marqué les esprits à Las Vegas, en compilant 27 points de moyenne, faisant de lui le meilleur marqueur de la ligue d’été, ainsi que le co-MVP de la compétition, avec Davion Mitchell.

Un an plus tard, Cameron Thomas est de retour pour la Summer League, mais il a cette fois de l’expérience et surtout 67 matches en NBA au compteur.

« C’est vraiment différent. Je sais à quoi m’attendre donc je suis bien plus à l’aise », confiait-il au New York Post, après avoir collé 31 points aux Bucks. « Je suis davantage préparé pour cette année, tout en étant excité d’y être. »

Shooteur gourmand, qui n’a jamais peur de prendre un tir, Thomas a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Même s’il a eu quelques coups de chaud pendant la saison régulière, il n’a pas été particulièrement adroit pour sa première année, n’affichant que 43 % de réussite au shoot et 27 % à 3-pts.

« Je travaille un peu de tout : faire le jeu, défendre. Ils veulent me voir prendre plus de tir primé en catch-and-shoot, donc je les travaille également. Je veux montrer tout ça en Summer League. Je fais ce que je sais faire : faire des actions, marquer des points. »

Ce profil de gros scoreur sur des courtes séquences intéresse visiblement plusieurs franchises. Nos confrères du New York Post relatent que les Nets ont reçu des coups de fil pour Thomas. Les Cavaliers, les Mavericks et les Pelicans sont notamment évoqués.