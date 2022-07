Summer League | Le Heat trop solide pour les Celtics

Après le premier quart-temps, les Celtics menaient d’un petit point. Une courte avance qui disparait rapidement dans le deuxième, car le Heat passe la seconde. Les Floridiens sont très adroits et ne perdent aucun ballon dans cet acte.

Ils arrivent à la pause avec 10 points d’avance et en seconde période, Boston n’arrivera jamais à les bousculer. La faute à un manque d’adresse à 3-pts notamment. Les deux équipes sont à égalité en troisième et dernier quart-temps et Miami s’impose donc 88-78.

Côté Heat, Mychal Mulder a particulièrement brillé avec 23 points. Pour Boston, Matt Ryan marque 15 points quand le Français Juhann Begarin termine avec 13 unités.