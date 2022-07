Anthony Edwards et Jaden McDaniels vont découvrir la pression

Difficile encore de savoir jusqu’où les Wolves vont pouvoir grimper dans la hiérarchie à l’Ouest avec l’acquisition de Rudy Gobert. Une chose est sûre, la franchise du Minnesota est très ambitieuse et l’association du Français avec Karl-Anthony Towns ne sera pas le seul enjeu de la saison à venir. Les performances de D’Angelo Russell, censé alimenter les deux géants, seront scrutées de près.

De même que les prestations des deux plus jeunes joueurs de l’équipe l’an passé, Anthony Edwards (20 ans) et Jaden McDaniels (21 ans). « On réalise qu’on ne peut pas leur en mettre trop sur le dos ou être irresponsables avec nos attentes à court terme », lâche prudemment le président Tim Connelly, qui sait pourtant qu’un tel transfert devra se traduire par un plus long voyage en playoffs qu’un simple premier tour.

Malgré son jeune âge, Anthony Edwards a montré toutes ses facilités en playoffs en devançant même le « KAT » en tant que premier marqueur de l’équipe. L’arrière a toutefois admis avoir commis des erreurs qui ont coûté cher dans les moments clés. Moins attendu, son jeune coéquipier a été beaucoup plus irrégulier face aux Grizzlies mais il a terminé avec un superbe Game 6 avec 24 points inscrits, son meilleur match en carrière.

« On doit leur donner de l’autonomie »

Si bien que lorsqu’on demande à Tim Connelly s’il imagine les deux hommes être les titulaires d’une équipe qui va loin en playoffs, il répond par l’affirmative : « Oui, je le pense. Je crois qu’on doit y croire. On doit leur donner de l’autonomie. L’expérience qu’ils ont eue cette année est inestimable. Ils ont vu beaucoup de basket, malgré leur jeunesse. L’équipe contre laquelle on a perdu avait un effectif très jeune. »

Il n’est toutefois pas certain que Jaden McDaniels, d’abord utilisé comme ailier fort, récupère la place d’ailier titulaire dont pourrait bénéficier une autre nouvelle tête, et ancien de Memphis d’ailleurs, Kyle Anderson.

Le développement de ces jeunes talents, aux côtés du trio plus expérimenté Gobert – Towns – Russell, sera dans tous les cas nécessaire. Même si Chris Finch considère qu’il serait « probablement déraisonnable » de commencer déjà à penser à un long parcours en playoffs avec ce groupe. « On a encore de jeunes joueurs qui doivent continuer à grandir », rappelle le coach pour finir.