À Washington, Morris monte en grade

À tout juste 27 ans, Monte Morris va entamer un nouveau chapitre de sa carrière à Washington. Après avoir longtemps été utilisé comme doublure de Jamal Murray à Denver, il va désormais pouvoir découvrir un statut inédit dans la capitale : celui de titulaire à plein temps.

« À Denver, j’ai tenu un rôle durant tant d’années derrière Jamal [Murray], en jouant 18-20 minutes par match mais en tournant quand même à plus de 10 points de moyenne », rappelle-t-il, dix jours après avoir été transféré chez les Wizards avec Will Barton. « Je suis ravi d’avoir enfin l’opportunité de jouer plus de minutes, de montrer au monde ce dont je suis capable. À savoir mener une équipe, ma force de caractère, ma volonté et mon désir de gagner, ainsi que rendre ceux qui m’entourent meilleurs. »

Déjà considéré avant la saison dernière comme l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue, Monte Morris s’est encore davantage révélé aux yeux de tous, « grâce » à l’absence longue durée de Jamal Murray.

« [Les Nuggets] me disaient toujours que beaucoup d’équipes s’intéressaient à moi », avoue celui qui a tourné à 12.6 points, 3.0 rebonds et 4.4 passes de moyenne en 2021/22. « Je ne pensais pas être transféré, mais je n’y vois rien de personnel. Tout est question de business et ils m’ont mis dans une situation où j’ai la chance de déployer mes ailes, de montrer davantage de choses. Donc je tire mon chapeau à Denver pour ces cinq superbes années et pour m’avoir aidé à me faire un nom. »

Un « Monsieur Propre » au profil passe-partout

Outre sa propreté au shoot (48% aux tirs, 39% à 3-pts et 83% aux lancers-francs dans sa carrière), le petit Monte Morris séduit surtout par sa capacité à très peu perdre le ballon : seulement 0.8 perte de balle en carrière (avec une « pointe » à 1.0 en 2021/22) et un « turnover percentage (TOV%) » de seulement 7.8 en carrière (il s’agit d’une estimation du nombre de ballons perdus par un joueur ou une équipe, sur une base de 100 possessions).

« Je ne vais pas sur le terrain pour ne pas perdre le ballon, mais pour faire du jeu, pour faire preuve d’intelligence et pour essayer de jouer aux échecs, pas aux dames », explique à ce propos le 51e choix de la Draft 2017. « En grandissant, comme j’affrontais des joueurs plus âgés et que j’avais l’habitude d’être intimidé à cause de ma petite taille, ma mère me disait toujours : ‘Arrête de les laisser prendre mon sac à main’. Donc, quand je joue, je n’aime pas me faire prendre la balle, car j’ai la sensation que l’on vole le sac à main de ma mère. »

Autant dire que les qualités du teigneux Monte Morris (1m88) devraient parfaitement coller à celles de Bradley Beal, l’homme de base du projet Wizards. Un All-Star avec qui l’ancien compère de Nikola Jokic a déjà hâte d’évoluer…

« J’ai toujours pensé que Bradley [Beal] était le meilleur arrière de la ligue », livre-t-il d’ailleurs. « Je disais à mes coéquipiers à quel point il est incroyable, il est rapide et il peut tenter n’importe quel shoot. Il est athlétique, il est énergique et il a envie de gagner, donc je suis excité à l’idée de jouer avec lui. J’espère qu’il ressent la même chose de son côté. Nous allons jouer à fond en contre-attaque, je vais lui passer la balle là où il doit la recevoir, car c’est mon rôle : nous mettre dans de bonnes situations et dans de bonnes positions, pour avoir de la réussite et jouer à un niveau élevé. »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Monte Morris n’a pas vraiment de doutes quant à sa future adaptation à Washington.

« La transition devrait bien se passer, elle ne devrait pas me prendre trop longtemps », juge ainsi l’ancien pensionnaire d’Iowa State. « Je m’adapterai à toute sorte de situation. Je suis juste ravi et excité à l’idée de pouvoir en montrer davantage sur mon jeu et de pouvoir montrer au monde entier à quel point nous pouvons être bons. »

En terres inconnues, ou presque

En plus de son coéquipier de longue date Will Barton et de son meilleur ami Kyle Kuzma, Monte Morris pourra aussi compter sur la présence de Wes Unseld Jr. pour faciliter son adaptation dans la capitale. Un coach qu’il connaît très bien, puisqu’il s’agissait ni plus ni moins que l’assistant de Michael Malone chez les Nuggets (2015-2021).

« Wes [Unseld Jr.] me connaît très bien, il sait ce dont je suis capable », estime justement le désormais ex-joueur de Denver. « J’ai tenu mon rôle et joué du mieux que possible [avec les Nuggets] et je suis prêt. Prêt à en montrer davantage, à tout donner. Je suis un fonceur, j’en veux et je joue très dur, je prends le jeu très au sérieux. »

Pour toutes ces raisons, Will Barton, l’autre nouveau venu chez les Wizards, n’est pas non plus du genre à tellement douter de la réussite future de Monte Morris.

« Je pense que ça l’a aidé à se voir différemment », confie d’abord le nouvel arrière de Washington, au sujet de la dernière saison vécue dans la peau d’un titulaire par son plus jeune coéquipier. « Il était déjà l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue, mais il a ensuite eu la possibilité d’être titulaire et il a très bien joué, pendant que nous gagnions. Ça lui a permis de se voir comme un titulaire en NBA et à en vouloir davantage pour lui-même, pour sa carrière. Une fois que vous goûtez au succès, vous en voulez toujours plus. »