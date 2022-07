Une photo, une histoire | Le dunk hommage « involontaire » de LeBron James à Kobe Bryant

Au premier abord, on penserait à un banal dunk en contre-attaque. « Banal » à l’échelle de LeBron James, on s’entend : tout le monde n’est pas capable d’envoyer un moulin à vent renversé avec autant de facilité. Même notre photographe Chris Elise, au bord du parquet du Staples Center ce 6 février 2020 pour la réception des Rockets, n’est pas le plus impressionné : « Ce n’était pas un moment sensationnel car il est tout seul en contre-attaque et fait un petit ‘reverse dunk’ »

Capter ce moment ne présente donc pas de difficulté particulière pour lui. « Je vois l’interception (de Danny Green et Avery Bradley), je change de boitier avec un grand angle – 24/105 millimètres – je le vois arriver et j’attends le moment ‘Prêt, décollage’, en attendant l’appui avant le saut », décrit le professionnel qui capte une série de cinq ou six photos. Les clichés sont bons, c’est dans la boîte. Envoyé aux médias.

Chris Elise ne comprendra que le lendemain, sur Twitter, la portée de ce dunk, plus symbolique qu’il n’y paraît. Car dans les heures qui suivent, la photo du même geste capté par son célèbre confrère, Andrew D. Bernstein, l’un des quelques preneurs d’images présents sur place, fait sensation sur la toile. L’explication, au-delà de la qualité de la scène, est liée au contexte de ce match.

Ce 6 février, lorsque James Harden, Russell Westbrook et les mini-Rockets rendent visite aux Lakers, le Staples Center commence tout doucement à reprendre sa vie « normale ». Une normalité sans Kobe Bryant dont le décès, survenu quelques jours plus tôt, le 26 janvier, a bouleversé la planète basket tout entière et bien au-delà.

Or, ce soir-là, un membre de l’équipe vidéo de la franchise est l’un des rares à faire le parallèle entre le dunk du « King » et celui quasi à l’identique du « Black Mamba », claqué un soir de novembre 2001 face aux Kings. Son post vidéo sur le compte des Lakers va faire plus de 20 millions de vues. « Notre super équipe médias sociaux a mis ça au point, j’ai trouvé ça génial », s’enthousiasme LeBron James quelques jours après la rencontre.

Merde, c’est une photo incroyable !

La superstar admet que ce jour-là, bien qu’il ait vu son ami réaliser ce geste durant sa carrière, n’avait pas l’intention de l’imiter. « Je ne l’avais pas vraiment calculé avant de sauter. C’est fou de voir à quel point c’est exactement le même dunk, le même panier que Kobe a réussi il y a quoi ? 19 ans ou quelque chose comme ça ? C’était sympa. »

Si sympa que LeBron James, heureux de générer une nouvelle affiliation avec l’ancienne légende locale, n’a pas hésité à reposter sur son compte Instagram la photo d’… Andrew D. Bernstein justement, qui, lui, travaille avec une télécommande pour déclencher son appareil à distance.

« Quand je l’ai vue pour la première fois, je me suis dit : ‘Merde, c’est une photo incroyable !’ J’ai découvert comment elle avait été prise : Andy n’a eu qu’à appuyer sur la télécommande pour la prendre, et quand j’ai vu la vidéo, au moment où je suis en l’air, on peut voir le flash en arrière-plan. À ce moment-là, c’est comme si je marchais dans les airs. Je me suis dit, ‘Wow… c’est lui, le vrai MVP, c’est sûr. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑 (@kingjames)

Avec son image prise d’un autre angle, Chris Elise aurait tout aussi bien pu prétendre à ce titre honorifique. « Si je l’avais postée sur mes photos le soir-même, peut-être que j’aurais gagné plus de visibilité. Ma photo a été étouffée par la notoriété d’Andrew, sa photo a phagocyté la qualité de la mienne. »

Le match suivant, le même Andrew D. Bernstein ira tout de même saluer notre photographe pour lui dire qu’il a aussi beaucoup aimé son cliché. On parle quand même d’un « boss, l’un des deux grands parrains de la NBA en matière de photographie avec Nathaniel S. Butler (ndlr : lui aussi avait capté le poster de LeBron James sur Jason Terry, des années plus tôt, mais la photo de Chris Elise avait alors gagné la bataille de la visibilité). (Ce genre de félicitations) est rare dans le milieu. Photographe est une profession avec pas mal d’égo. Il y a une certaine difficulté à dire ‘J’aime ton travail’. Moi, j’ai toujours félicité un photographe que j’admirais, que ce soit pour une photo ou l’ensemble de sa carrière. » Sans rancune donc.

À (re)lire :

Le poster de LeBron James sur Jason Terry

Derrick Rose, le plus jeune MVP

Le shoot d’anthologie de Kawhi Leonard

Stephen Curry seul dans sa propre ligue

L’affichette « 100 » de Wilt Chamberlain

Dans les nuages au-dessus de « Air Jordan »