Paolo Banchero, c’est du costaud !

Numéro 1 surprise de la Draft puisqu’il avait effectué aucun essai pour le Magic, Paolo Banchero n’a pas manqué ses débuts chez les pros avec 17 points, 4 rebonds et 6 passes face aux Rockets de Jabari Smith Jr. Au bord du terrain, de nombreuses stars NBA d’hier et d’aujourd’hui, une flopée de dirigeants, mais Banchero assure qu’il n’avait pas le trac.

« Aucune pression. C’est tatoué sur moi. Littéralement » explique-t-il après sa performance. « J’ai toujours bien géré la pression, et j’ai été capable de la gérer. Ce que je veux dire, c’est qu’au final, c’est juste du basket. Il y aura toute cette pression, tout ce bruit, mais au final, il faut aller sur le terrain et mettre des paniers contre cinq autres gars… Donc, je suis plutôt du genre à me dire : « C’est quoi cette pression si c’est juste du basket?' »

Pas de pression, ni de boule au ventre, mais Banchero reconnaît tout de même qu’il avait des choses à prouver.

« Je voulais montrer que je peux être un go-to-guy et quelqu’un qui peut avoir un impact sur la victoire, et non quelqu’un qui pénalise son équipe » poursuit-il. « Vous savez, je pense que je vais avoir souvent la balle dans les mains, et apporter des points, des passes et des rebonds. Il s’agissait de faire tout ça, et d’être meilleur en défense. Je pense que j’ai fait tout ça, mais je peux faire encore beaucoup mieux. »

Ce qu’on retiendra, c’est que c’est effectivement un attaquant complet, qui ne s’est pas caché en défense, et il a séduit par sa capacité à diriger le jeu. Ailier de grande taille et très costaud, Panchero peut monter la balle, et sa vision du jeu est très intéressante. On l’a vu distribuer quelques jolies passes, et il assure que ce n’était qu’un échauffement.

« Je pense que je me suis bien débrouillé » conclut Banchero. « J’ai raté quelques tirs faciles, manqué un layup, quelques tirs sont ressortis… Mais je pense que j’ai été solide. J’ai fait participer mes coéquipiers. J’aurais pu être meilleur en défense. Je m’échauffe, je me remets en forme, c’est pour ça que j’utilise la Summer League : me remettre en forme. »