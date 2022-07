Les jeunes Nets déjà heureux d’avoir été au contact de Kevin Durant et Kyrie Irving

« Je lui ai envoyé un texto la semaine dernière, c’est la dernière fois que j’ai été en contact avec lui », rapporte Cam Thomas, qui n’en dira pas davantage sur la teneur de son échange avec Kevin Durant. Ce dernier, dans la foulée de sa demande de transfert, aurait tendance, selon le journaliste Chris Haynes, à ne pas beaucoup répondre à son téléphone ces temps-ci.

Son avenir à Brooklyn, à l’instar de celui de Kyrie Irving, est pour le moins incertain. « C’est comme ça, cela fait partie du business. Ils ont des décisions à prendre, ils les prendront. Je me concentre juste sur la ligue d’été à l’heure actuelle », affiche l’arrière qui va entamer sa seconde saison dans la grande ligue.

Son coach estival, Adam Caporn, qui vient d’intégrer le staff de Steve Nash après avoir été le coach des Long Island Nets, dit ne pas avoir évoqué le mélodrame interne en cours auprès de ses troupes, et ne pas avoir l’intention de le faire. Mais les jeunes joueurs en question ne se font pas d’illusion. « Je regarde tout, moi aussi. On n’en parle pas vraiment, on attend juste de voir ce qui se passe », décrit Kessler Edwards, également dans l’effectif de Summer League

« Je me suis beaucoup attaché à eux deux. Ce sont mes frères, quoi qu’il arrive. Je les appelle toujours ou leur envoie des textos sur des sujets divers. Espérons que tout tourne en notre faveur. Mais il faut juste avancer dans la vie, c’est comme ça », relativise Cam Thomas, connu pour être particulièrement proche de « KD ».

« Ils m’ont beaucoup aidé pendant la saison, rebondit Kessler Edwards. Que je sois avec eux ou non à l’avenir, je pense que je me souviendrai toujours de ce qu’ils m’ont enseigné au cours de ma première année, et de ce que tous les vétérans m’ont dit. Je suis donc heureux d’avoir pu vivre cette expérience, je garderai toujours ça en moi. »

Quelques jours plus tôt, le jeune ailier, qui vient de prolonger à Brooklyn, avait expliqué que les deux hommes lui avaient donné « beaucoup de confiance. Ils m’ont beaucoup parlé avant les matchs. C’est un sentiment que je n’aurai probablement plus jamais. »