NBA 2K23 | Le premier trailer et les prix des cinq éditions (Standard, Michael Jordan, Championnat…)

Michael Jordan ne sera pas le seul à être sur la couverture du prochain NBA 2K23. 2KSports a dévoilé la liste complète des différentes éditions, et pour les Etats-Unis et le Canada, il y aura aussi une édition WNBA avec Diana Taurasi et Sue Bird sur la couverture.

Pour le reste du monde, il faudra se contenter de l’édition Standard avec Devin Booker sur la jaquette, qui succède à Damian Lillard. On ne sait pas encore si en Europe, une star européenne sera choisie. La saison passée, Luka Doncic était en vedette.

Côté prix, voici tous les détails, console par console. Les pré-commandes sont ouvertes depuis ce 7 juillet, et le jeu sera officiellement lancé le 9 septembre. Attention, certaines éditions ne sont pas disponibles pour toutes les plateformes et consoles.

Édition standard

59,99 euros sur Steam et Switch

69,99 euros sur PS4 et Xbox One

79,99 euros sur PS5 et Xbox Series X|S

Edition WNBA (Etats-Unis et Canada chez GameSpot uniquement)

Edition Michael Jordan

99,99 euros sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC

Edition numérique Deluxe

84,99 euros sur PS5 et Xbox Series X|S.

Edition Championnat