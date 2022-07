Taj Gibson coupé par les Knicks ?

Après avoir signé Isaiah Hartenstein puis prolongé Mitchell Robinson, et alors que le jeune Jericho Sims est toujours dans les parages, les Knicks doivent maintenant faire un choix concernant Taj Gibson.

Le contrat du vétéran pour la saison 2022/23, qui s’élève à 5.2 millions de dollars, est entièrement non garanti, et les Knicks pourraient donc décider de le couper pour économiser cette somme. Pourquoi ? Car la signature de Jalen Brunson à New York n’est toujours pas officielle, et SNY rapporte même que la piste du « sign-and-trade » avec les Mavericks serait toujours d’actualité.

Le pivot de 37 ans pourrait alors être « sacrifié » pour enfin officialiser le recrutement de l’ancien pensionnaire de Villanova. Surtout que son rôle, sur le plan sportif du moins, devrait être minime derrière le trio de pivots dont la place dans la rotation est fixée. Même si on connait l’attachement de Tom Thibodeau, et du club plus largement, pour le natif de Brooklyn…

SNY ajoute que plusieurs équipes ont déjà manifesté de l’intérêt par Taj Gibson depuis le début de la « free agency » la semaine dernière, dans le cas où l’ancien joueur des Bulls et des Wolves venait effectivement à être libéré par Leon Rose.